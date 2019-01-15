Громкое дело опального экс-главы Серпуховского района обросло имуществом на 10 млрд рублей

В громком уголовном деле против бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который обвиняется в мошенничестве, появились новые подробности. Как сообщил сегодня официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, экс-чиновник владел имуществом почти на 10 млрд рублей.

В частности, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц. Проверка показала, что во владении экс-главы района находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн рублей, а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн рублей, отметил Куренной в трансляции Интернет-канала «Эфир».

«По нашим оценкам, по предварительным, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей. С учетом того, что выявленное имущественное положение Шестуна не соответствует никоим образом его официальным доходам, Генеральная прокуратура в самые ближайшие дни, буквально в течение нескольких дней, закончит готовить материалы для направления в суд иска об обращении всего этого имущества в доход государства», – сообщил представитель Генпрокуратуры.

Как сообщал «Новый День», 14 июня Басманный суд арестовал Шестуна на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. Позднее следствие уточнило квалификацию его действий. В настоящее время он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Согласно первоначальной версии следствия, глава Серпуховского района передал четыре земельных участка компании ООО «Центр» и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 млн рублей. Шестун называет свой арест «расправой».

Перед задержанием чиновник записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» тогда еще глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Шестун свою вину не признает и считает, что уголовное преследование было связано с его планами переизбраться на пост главы района в сентябре 2018 года (в итоге он выдвинул свою кандидатуру, но не смог оформить все необходимые документы, поскольку находился в СИЗО).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.19

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