Экс-главе Серпуховского «добавили» еще 9,9 млн рублей: теперь – взятка

Следственный комитет предъявил опальному экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну обвинение по еще одному эпизоду преступления – на этот раз речь идет о крупной взятке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2012 по 2018 годах Шестун получил взятки на 9,9 млн рублей за «крышевание». Как считают следователи, экс-глава организовал в 2010 – 2011 годах неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта, после чего предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство фактическому руководителю организации, которая в течение шести лет систематически передала Шестуну в общей сложности 9,4 млн рублей.

Кроме этого, глава организации купила для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование стоимостью более 519 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма взятки за указанный период составила свыше 9,9 млн рублей, погалают в СКР. В результате Шестуну предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Как сообщал РИА «Новый День», 14 июня Басманный суд арестовал Шестуна на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. Позднее следствие уточнило квалификацию его действий. В настоящее время он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

В середине января в Генпрокуратуре РФ заявили, что Шестун владел имуществом почти на 10 млрд рублей; надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 фирм и на номинальных директоров этих юрлиц. Проверка показала, что во владении экс-главы района находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн рублей, а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн рублей.

Семья Шестуна дважды записывала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. Супруга экс-главы района Юлия Шестун заявила, что после декабрьского обращения к президенту ей пригрозили лишением родительских прав.

Примечательно, что перед задержанием чиновник также опубликовал видеообращение к президенту РФ, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» тогда еще глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Арестованный экс-чиновник не признает свою вину и считает, что уголовное преследование было связано с его планами переизбраться на пост главы района в сентябре 2018 года. В итоге он выдвинул свою кандидатуру, но не смог оформить все необходимые документы, поскольку находился в СИЗО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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