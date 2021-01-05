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Вторник, 5 января 2021, 13:40 мск

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«Меры реагирования»: генпрокуратура отчиталась о борьбе с ростом цен на продукты

Генпрокуратура РФ отчиталась о борьбе с ростом цен на продукты – только в первом полугодии 2020 года было выявлено 600 нарушений закона в сфере ценообразования, для их устранения внесено свыше 270 представлений, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что «мерами прокурорского реагирования» удалось добиться снижения цен и предупредить их необоснованный рост в Башкортостане и Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах.

«К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 330 виновных лиц. Для предупреждения случаев необоснованного повышения цен прокурорами объявлено более 540 предостережений», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В генпрокуратуре отметили, что организован мониторинг за ситуацией, взаимный обмен информацией с Федеральной антимонопольной службой, организовали регулярные надзорные проверки.

Как сообщал «Новый День», в начале декабря президент РФ Владимир Путин обрушился с критикой на правительство за существенный рост цен на продовольствие. Глава государства подчеркнул, списать все на пандемию не получится и потребовал разобраться с ситуацией. После этого, Госдума и Совфед приняли закон, который позволяет кабинету министров самостоятельно устанавливать предельные цены на социально значимые продукты.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.01.21

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