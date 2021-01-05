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Вторник, 5 января 2021, 13:41 мск

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С новым курсом: евро и доллар резко подорожали на бирже

Сегодня на торгах на Московской бирже курсы американской и европейской валют заметно выросли по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», доллар поднялся выше отметки 75 рублей, евро стал дороже 92 рублей.

Как следует из данных биржи, в ходе торгов максимальный курс доллара достигал 75,28 рубля, евро – 92,34.

Напомним, Банк России установил на праздники официальный курс доллара на отметке 73,8757 рубля, евро – 90,7932.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.01.21

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