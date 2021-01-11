Россия, Азербайджан и Армения договорились о развитии Нагорного Карабаха

По итогам переговоров президентов России, Армении и Азербайджана, которые продолжались более четырех часов, подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, Ереван и Баку согласились создать рабочую группу на уровне заместителей председателей правительств для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры. Предполагается, что в ближайшее время будут созданы рабочие экспертные подгруппы, которые представят конкретные планы по этим вопросам. Путин, слова которого цитирует «Интерфакс», пояснил, что речь идет о «конкретных шагах по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов».

Комментируя итоги переговоров, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разблокировка транспортных коммуникаций, которую обсуждали главы трех стран, отвечает интересам Еревана и Баку. «Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе», – цитирует Алиева РБК.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян со своей стороны заявил, что «реализация достигнутых в Москве договоренностей может изменить экономический образ и облик региона, а экономические новшества могут привести к еще более надежным гарантиям безопасности». «Мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению», – заверил он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.01.21

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