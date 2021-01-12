Без химии и ГМО: минсельхоз РФ внес в Госдуму законопроект о продуктах с улучшенными характеристиками

Минсельхоз РФ внес в Госдуму проект федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что в документе прописаны основные требования к производству, хранению, транспортировке и реализации таких товаров. Также проект предусматривает добровольную процедуру подтверждения соответствия документам по стандартизации.

Как полагают в ведомстве, законопроект позволит создать единый государственный реестр производителей сельхозпродукции и сырья «на основе экологически ориентированных технологий». «В отличие от органики, при производстве продукции с улучшенными экологическими характеристиками применяются современные интенсивные, но при этом максимально безопасные агротехнологии. Будет введен запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов, на применение ионизирующего излучения, добавлены требования к снижению применения пестицидов. Кроме того, подразумевается ужесточение требований по содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве «зеленой» продукции», – говорится в сообщении.

Наравне с этим, в законопроектом разрешается использовать синтетические минеральные удобрения» с особыми показателями по содержанию в них токсичных примесей, химические средства защиты растений с низким уровнем воздействия на окружающую среду, любые семена, за исключением ГМО-семян».

Напомним, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу держать на контроле работу производителей социально значимых продуктов. При этом она призвала «держать баланс, чтобы не обанкротить бизнес, и при этом чтобы граждане имели возможность купить товары».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.01.21

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