«Резиновый дом»: в Москве преступники смогли «легализовать» 167 тысяч иностранцев

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении семи участников организованной преступной группы, «легализовавшей» не менее 167 тысяч иностранцев на территории РФ в помещении на проспекте 40 лет Октября. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

По версии следствия, участники группы совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передали в ГУ МВД России по г. Москве в электронной форме заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан для миграционного учета. Согласно документам, принимающей стороной иностранцев выступали коммерческие организации и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение, расположенное на проспекте 40 лет Октября. За свои услуги злоумышленники получали от 2,5 до 5 тысяч рублей. В результате в период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание не менее 167 тысяч иностранных граждан на территории РФ.

Прокуратурой города Москвы с двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых они изобличили иных соучастников преступления, дали подробные показания о преступной деятельности должностного лица, впоследствии привлеченного к уголовной ответственности, в том числе за получение взятки.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях участники группы обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Предполагается, что в ближайшее время уголовные дела будут направлены в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В прокуратуре уточнили, что организатор преступной схемы скрылся, в настоящее время осуществляется его розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.01.21

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