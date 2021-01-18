ЕС приступил к обсуждению новых санкций против России из-за Навального

В Евросоюзе начался процесс обсуждения санкционного ответа на задержание Алексея Навального. Об этом заявил представитель главы внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сегодня на брифинге. По его словам, пока возможные санкции обсуждаются конфиденциально.

Стано пообещал «сообщить соответствующим образом» об итоговом решении, для принятия которого потребуется единогласное согласие всех стран-членов ЕС. «Сейчас страны обсуждают, каким может быть лучший и самый эффективный ответ на это достойное сожаления событие», – цитирует его слова «Интерфакс».

Навальный был задержан накануне в аэропорту «Шереметьево». В Федеральной службе исполнения наказаний пояснили, что оппозиционер, находившийся после отравления в Германии, уклонялся от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление. 29 декабря Навальный был объявлен в розыск «за многократные нарушения испытательного срока».

Суд по избранию меры пресечения Навальному проходит сегодня прямо в отделе полиции управления МВД по городу Химки. Заседание проводит судья Химкинского городского суда Елена Морозова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.01.21

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