«Насколько он Putinversteher?» Новый глава правящей партии Германии оказался в «русской западне»

Немецкая политическая элита оказалась в заложниках антироссийской риторики. В преддверии осенних парламентских выборов в Германии политики, выступающие за сотрудничество с Россией, будут вынуждены озвучивать критику в адрес Москвы, чтобы остаться в медийном поле. О том, какую позицию займет новый глава правящего Христианско-демократического союза (ХДС) и один из потенциальных кандидатов на пост канцлера Армин Лашет, шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов.

Как считает политолог Александр Рар, победа Лашета на недавнем съезде ХДС была закономерной и является хорошей новостью для России. «Германия смотрит прагматически на отношения с Россией. Когда начался казус Навального в августе-сентябре, была вспышка, скандал, пошел вопрос о закрытии «Северного потка-2», новых санкций... Но ситуация успокоилась, потому что в Германии, в отличие от Польши, Великобритании, Америки, всегда превалировали силы, которые считали, что без участия России нельзя решать часть вопросов. За такую политику выступает Лашер. С его победой уходит риск, что к власти придут силы, которые бы разорвали отношения с Россией», – пояснил политолог.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов со своей стороны обратил внимание, что еще в 2019 году после ряда заявлений избранного главы ХДС российское экспертное сообщество надеялось, что новым канцлером Германии «станет такой человек, как Лашет». «Понятно, что это не только политик командного плана, способный найти общий знаменатель, это человек мягкий в лучшем смысле этого слова, умеющий слушать, убеждать, в отличие от [его конкурента Фридриха] Мерца. Он единственный был настроен пророссийски. Может быть, это не самое удачное слово, но, как и Меркель, которая является компромиссным менеджером, уже несколько лет лейтмотивом его выступлений в отношении России, несмотря на критику по Крыму, Украине, Солсбери и Навальному, всегда была тема конструктива. Он говорил, что нельзя замораживать сложные точки, нельзя доводить диалог до замороженного состояния. Это его отличает», – подчеркнул эксперт.

Белов также отметил, что Лашета уже стали подозревать в приверженности к идеям «Putinversteher». Это термин, которым в Германии называют «дружественных» Путину политиков. «И уже начались вбросы, и Deutsche Welle и другие источники стали выискивать, насколько же он Putinversteher. В немецком языке это слово имеет очень негативную коннотацию», – уточнил он.

В этой ситуации, как полагает Рар, Лашет, вероятнее всего, в ближайшее время выступит с критикой действий Москвы, чтобы сохранить свои позиции. «Картинки решают очень многое. Конечно, есть прагматизм, все хотят заниматься серьезными проектами, бизнесом. Но картинки часто воспринимаются, как нечто существенное. Конечно, люди возмущены и видят Навального как жертву. Уже пошел протест по поводу ареста. «Зеленые» опять против «Северного потока-2». Такой политик, как Лашет, может только молчать. Если он хочет находиться в медийном поле Германии, чтобы пресса с ним работала, он должен держать баланс. Думаю, мы услышим и негативные оценки», – уверен политолог.

«Ждать, что пришел к власти человек, который любит Россию, наивно», – констатировал он.

При этом Рар отметил, что вне медийной повестки Лашет все же будет искать конструктивный диалог. «Он понимает, что германо-российские отношения решают стабильность в Европе. Он будет находить конструктивные пути сотрудничества и решения проблем. Конечно, ему нужно подбирать команду людей, которые считают, что нужно работать над отношениями с Россией. Но я повторю, германо-российские отношения решают стабильность в Европе. Он будет находить конструктивные пути сотрудничества и решения проблем», – уверен он.

По мнению Белова, Лашету удастся уйти от критики из-за его позиции к России. «Это будет достаточно тяжело, но возможно. Партия получила взвешенного председателя. Сейчас перед Лашетом стоит задача преодоления раскола партии. По результатам голосования, по 40% отдали за Лашета и Мерца. Ему остается привлечь сторонников на свою сторону», – отметил он.

В то же время, как полагает Рар, хотя позиции Лашета в качестве кандидата на пост канцлера достаточно сильны, говорить о его безоговорочной победе сейчас преждевременно. «Лашет достаточно открытый политик, чтобы создать коалицию с любой возможной партией. Мне кажется, что он победит. Но важный момент, как пандемия изменит Германию. В Германии сейчас вводится очень серьезный локдаун. немецкие политики боятся смертей. Умирают люди старше 80 лет, но их очень много. Эти цифры ужасают других европейцев. Страна будет делать все, чтобы спасти, я бы сказал, имидж Германии. Они будут закрывать экономику, что приведет к катастрофическим последствиям. Это означает, что к лету, а выборы будут осенью, придется решать вопросы экономического коллапса целых ветвей экономики», – обратил внимание он.

Как полагает Рар, такой сценарий развития ситуации может изменить нынешний расклад политических сил. «АГД, левые могут получить 20% голосов. Все может измениться, потому что в обществе будет стрессовое состояние», – пояснил он.

Напомним, 15-16 января в Германии в онлайн-формате состоялся съезд Христианско-демократического союза, на котором 59-летний Армин Лашет был избран новым председателем. Его кандидатуру поддержала нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Традиционно новый глава партии ведет блок ХДС/ХСС на парламентские выборы в роли кандидата в канцлеры. Однако в этом году ситуация может измениться. Опросы общественного мнения показывают, что глава правительства Баварии Маркус Зёдер сейчас является самым популярным после Ангелы Меркель политиком Германии.

Парламентский выборы в Германии намечены на 26 сентября 2021 года.

Москва, Александра Быстрицкая

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