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Понедельник, 18 января 2021, 19:03 мск

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Госдума перенесла встречу с министром Решетниковым в январе по просьбе правительства

Госдума по просьбе кабинета министров перенесла правительственный час с участием главы минэкономразвития РФ Максима Решетникова с 20 января на 10 февраля. Об этом сегодня сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. По его словам, в новом году в Думе сохраняются все ограничения, принятые ранее в связи с пандемией коронавируса.

«Дума начинает финальную сессию в этом созыве, – отметил Жуков по итогам заседания Совета Думы в понедельник. – Мы обсудили график работы. Решено в связи с тем, что ковидные ограничений сохраняются, стараться проводить не более двух заседаний в неделю, вторник и среда». В случае крайне необходимости, если парламентарии не успеют рассмотреть срочные вопросы, заседания будут проходить и по четвергам.

Кроме того, как сообщил Жуков, Совет решил перенести по просьбе кабинета министров правительственный час. «У нас информация о поддержке малого и среднего предпринимательства, с участием Максима Геннадьевич Решетникова», – пояснил он, отметив, что министр придет в думу не 20 января, а 10 февраля.

На этой неделе нижняя палата парламента проведет три заседания, после чего депутаты уедут работать в свои регионы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.01.21

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