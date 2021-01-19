«Сословное право»: льготы при поступлении в профильные вузы Госдума даст только детям силовиков

Дети российских педагогов и врачей не смогут рассчитывать на льготное поступление в профильные вузы. У такого закона будет мало шансов на принятие, заявил глава комитета Госдумы по науке и образованию, депутат от «Единой России» Вячеслав Никонов в ходе обсуждения на заседании комитета вопроса о льготах для детей силовиков при поступлении в высшие учебные заведения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторами законопроекта выступили сам Никонов, а также почетный работник прокуратуры, экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн и бывший первый замглавы Следственного комитета РФ Василий Пискарев. Инициатива касается льготного поступления в профильные вузы детей тех силовиков, чей общий срок службы составляет от 20 лет – как действующих, так и ушедших в отставку.

«У меня есть философский и гипотетический вопросы, – обратился на заседании к Никонову депутат от КПРФ Олег Смолин. – Гипотетический вопрос: а если мы параллельно внесем законопроект, что дети педагогического работников при таком же стаже работы имеют право поступать в педагогические вузы, а дети медиков – в медицинские?»

«Я думаю, шансов мало, – со смехом сообщил Никонов. – Я думаю, это философский вопрос». «Нет, это был вопрос гипотетический, – возразил Смолин. – А теперь будет вопрос философский: мне не жаль скромные дополнительные гарантии для коллег из силовых структур, но правильно ли мы делаем, что создаем все более сословное право для сотрудников силовых структур?»

Смолин обратил внимание, что ранее звучали предложения «по кадровым соображениям» дать льготу для зачисления в детские сады сотрудникам этих же дошкольных образовательных учреждений, однако эти идеи были отвергнуты. «Хотя там 12 категорий силовиков уже имеют такое право (льготного зачисления детей в детские сады без очереди, – ред), нам отказали, – подчеркнул он. – Мы знаем, что создаются особые права [для силовиков] в уголовном и административном кодексе, и так далее. Правильно ли создавать отдельное фактически сословное право для сотрудников силовых структур?»

«Военная каста у нас всегда была на самом деле…» – попытался возразить Никонов. «Военная – не то же самое, что силовая», – прервал его Смолин.

Тем не мнее, глава думского комитета заявил, что не видит особой разницы между Росгвардией и военными силами РФ, и назвал льготы для внутренних войск «данью уважения тем, кто защищает Родину». «Здесь семейственность уместна, в отличие от других областей», – заключил Никонов, и предложил «не доводить все до абсурда».

«А абсурд – это предложение дать детям педагогов аналогичное право?» – поинтересовался Смолин. «Это предложение дать всем привилегии по сословному принципу, потому что все принадлежат к тому или иному сословию», – сказал Никонов.

Больше у депутатов ни вопросов, ни предложений не оказалось. В результате комитет Госдумы по науке и образованию единогласно одобрил законопроект и предложил нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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