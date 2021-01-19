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Вторник, 19 января 2021, 12:12 мск

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Зюганов: Россия – единственная страна в мире, которая теряет население такими темпами

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Проблемы убыли населения России будут подняты на заседании Государственного совета. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«За прошлый год мы с вами потеряли 400 тысяч [человек], – заявил он. – Единственная страна в мире, которая убывает, теряет население такими темпами».

«В три раза быстрее теряют свое население русские области. Эта политика должна быть срочно пересмотрена», – подчеркнул политик.

Зюганов отметил, что поднял эту тему в своем выступлении на заседании Государственного совета. «Я обратился к президенту. Он поддержал, и очередной совет будет посвящен этим проблемам», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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