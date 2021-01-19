Спикер Госдумы сообщил, кто из депутатов успел первым сделать прививку от коронавируса, а кто «пока стойко держится»

В Государственной думе в очередь на вакцинацию от коронавируса записалось около 50 депутатов, при этом «в подавляющем большинстве» парламентарии уже получили прививки. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Насколько я знаю, и Геннадий Андреевич [Зюганов] сделал, – уточнил Володин. – И Сергей Иванович Неверов. Первым сделал прививку Владимир Вольфович Жириновский… а Сергей Михайлович [Миронов] переболел».

При этом пока «стойко держится» вице-спикер Госдумы Петр Толстой, однако ему в ближайшее время предстоит поездка в Европу, «а там ситуация намного тяжелее», отметил Володин.

«Сейчас депутаты записываются для вакцинации, и насколько мне Сергей Иванович Неверов сказал, около 50 человек записалось в очередь…» – рассказал спикер Госдумы.

«Нашей стране повезло, – заявил Володин. – Наши ученые, врач сделали все для того, чтобы защитить жизнь и здоровье наших граждан. Уже третья вакцина сейчас проходит регистрацию, у многих стран нет такой возможности. Поэтому правильно было бы нам сейчас делать все для того, чтобы был создан общественный иммунитет».

По его словам, «в Думе переболели более трети» парламентариев, а к этому моменту среди депутатов «подавляющее большинство прививки сделали».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.01.21

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