«Больные? Наркоманы? Проститутки?» Жириновский сказал, кто поддерживает Навального, и призвал лишить его родительских прав

Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с резкой критикой в адрес оппозиционера Алексея Навального. В отличие от спикера Госдумы, говорившего о «пассажире из Берлина», парламентарий называл политика по имени и фамилии. По словам Жириновского, этот «подлый человек» «обрушил наши финансы» и «принимает меры к разрушению нашего государства».

Как заявил Жириновский в своем выступлении с трибуны Госдумы, «человек по фамилии Навальный уже много лет ведет антигосударственную линию». «Поведение – отвратительное, – заявил лидер ЛДПР. – Вот где этот человек когда-нибудь работал? Где есть учреждение, чтобы этот человек когда-нибудь пришел бы на работу? У нас каждый день миллионы людей идут работать – а такие, как Навальный занимаются тем, что принимают все меры к разрушению нашего государства».

«Но ведь каков подлец! Встречают его лучше, чем президента любой страны! Столько полиции, столько мигалок!» – возмутился лидер ЛДПР, пояснив, что такую встречу в мире не смогут не заметить. «Понятно, что человек оттуда. Человек завербован давно уже, как диверсант», – сказал Жириновский, пояснив, что Навального за рубежом «учили здесь создавать ситуацию как в Киеве Майдан, как в Тбилиси, и так далее».

При этом главный либерал-демократ страны обратил внимание, что у Навального есть сторонники, которые поддерживают его действия. «Кто эти люди? Больные? Наркоманы? Проститутки? Кто они? Нормальные человек пошел на работу, а не встречать кого-то в аэропорт! Этот человек чужой для нас!» – заявил политик.

По его словам, в Германии оппозиционер «в ногах валялся всю осень, упрашивая спецслужбы запада помочь ему остаться на западе, как Березовский, Ходорковский и вся прочая шваль». У таких людей, как считает лидер третьей по численности думской фракции, три варианта пути, и их он называл еще 20 лет назад: «тюрьма, эмиграция или могила». За последние 20 лет, как сказал Жириновский, его предсказание сбылось – «кто-то уже в могилу лег, кто-то отсидел или сядет, кто-то ушел в эмиграцию».

«Он же вчера обрушил наши финансы! – возмутился парламентарий, назвав Навального «подлым человеком». – Сколько миллиардов мы потеряли из-за одного негодяя!»

По мнению лидера ЛДПР, Навальный в одиночку «борется с нашей страной», причем его даже «не с кем сравнивать». При этом Жириновский сравнил себя с Навальным, эмоционально заявив, что 30 лет назад оппозиционер «был семиклассником и списывал контрольные, а я был тогда уже кандидатом в президенты страны!» «А он, оказывается, лидер оппозиции, – издевательски сообщил глава партии, которую причисляют к системной оппозиции. – Оппозиции из идиотов, может быть. И больных людей. И авантюристов. Это все иждивенцы, которые сидят на шее у наших людей, которые работают каждый день. И из-за них нам не хватает денег на еду, на лекарства».

«У нас больше ничего не будет, никакой революции», – сказал лидер ЛДПР, и призвал «прекратить любую общественно-политическую деятельность таких людей, как Навальный», назвав ее «путем к самому худшему варианту».

«Вот мы вовремя не арестовываем будущих вождей и революционеров, а потом говорим, что что-то там свершилось. Да ничего не свершится, если не будет оплаченных агентов! Сколько денег он получил из-за границы, где наши правоохранительные органы? Он отсидел всего 500 дней! Надо было дать 20 лет, он бы сейчас сидел как Ходорковский! – заявил парламентарий. – Надо его отправить на север, далеко от Москвы, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю!»

Сторонников Навального парламентарий назвал «кучкой людей», которые якобы борются с коррупцией. «А мы что делаем в этом зале уже 30 лет? – возмущенно спросил он. – Мы постоянно говорим про коррупцию и вскрывается она! Здесь арестовывают наших депутатов! И в верхней палате. А он причем здесь? Авантюрист в чистом виде!»

После этого Жириновский призвал лишить Навального родительских прав, потому что «придется мучиться с его детьми, когда он снова сбежит за границу».

Как сообщал «Новый День», на арестованного в аэропорту прилетевшего из Германии оппозиционера сегодня резко ополчились руководители системной оппозиции в Госдуме. Ранее лидер «эсеров» Сергей Миронов назвал Навального предателем Родины, а глава КПРФ Геннадий Зюганов – «очередным попом Гапоном».

Москва, Татьяна Дорофеева

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