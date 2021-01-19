Госдума отдаст медицинские отходы в руки частникам

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла крайне лаконичный законопроект, разрешающий частному бизнесу заниматься обращением с медицинскими отходами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты от КПРФ высказали серьезные опасения по поводу ситуации, в которой опасный медицинский мусор попадет в руки частников, однако комитет по природопользованию пообещал внести необходимые поправки ко второму чтению документа.

Сейчас по закону соглашения о государственно-частном партнерстве можно заключать только в отношении твердых коммунальных отходов. О медицинских там речи не идет, но мусор из больниц и поликлиник часто оказывается в общих контейнерах, содержимое которых вывозят на полигоны ТКО. Из-за пандемии россияне стали массово использовать маски и перчатки, и все это уже почти год бесконтрольно пополняет городские и сельские свалки, отметил глава думского комитета по природопользованию Николай Николаев.

«Объем медицинского ковидного мусора – маски, перчатки – огромный, – подчеркнул он. – Понятно, что надо каким-то образом справляться с этим. Надеяться на то, что только государство справится, к сожалению, не приходится».

По его словам, соглашения о государственно-частном партнерстве должны помочь государству разобраться с огромным количеством медицинских отходов. «Речь идет о праве заключения таких соглашений, а не об обязанности, – отметил парламентарий. – Можно будет говорить о градации, с какими именно медицинскими отходами, а их пять видов, можно будет иметь дело частному партнеру».

Комитет предложил ко второму чтению более четко определить виды медицинских отходов, поскольку в самом законопроекте, который внес теперь уже экс-сенатор Сергей Лисовский, таких указаний нет – и именно это вызвало критику представителей КПРФ.

Как отметил депутат Николай Осадчий, в законопроекте Лисовского вообще нет указаний на какие-либо классы или виды мусора, поскольку документ крайне лаконичен и состоит из двух слов: «медицинских отходов». Поправку предложено внести в федеральный закон «О государственно-частном партнерстве», дополнив список видов отходов, в отношении которых могут быть заключены соглашения. По мнению коммуниста, проще было бы сформулировать новый законопроект, чем править инициативу Лисовского.

Фракция КПРФ в итоге поддерживать документ отказалась. «Медицинские отходы очень опасны – биологические, радиационные. Медицинские отходы относятся к категории особой опасности, и отдавать это в руки непонятно кому в ситуации, в которой мы сегодня находимся, [нельзя]», – пояснил депутат Владимир Кашин, отметив, что такой мусор должен размещаться на специализированных полигонах так же, как биологические отходы сферы животноводства. «Не знаю, сколько времени потребуется, чтобы [законопроект] ко второму чтению привести к норме», – усомнился Кашин.

Николаев пообещал решать вопрос «по государственному» и пригласил коммунистов принять участие в доработке документа.

В результате в первом чтении проект закона одобрили 308 парламентариев, против проголосовали восемь, воздержаться решили трое.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.01.21

«Ситуация позитивная»: Собянин оценил коронавирусную обстановку в Москве. / Похищение младенца в Подольске: подозреваемые задержаны. / Во Франции предложили обязать население носить маски высокой защиты от Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»