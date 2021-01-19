«Единороссы» в Госдуме отказались повышать зарплату врачам и медработникам первичного звена

Представители фракции «Единая Россия» в Госдуме отказались повышать зарплату работникам первичного звена здравоохранения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложенные изменения в Трудовой кодекс думский комитет по труду назвал плохо проработанными и ведущими к созданию неравных условий для работников других отраслей.

Внести поправки в Трудовой кодекс РФ предложили депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым. Как пояснил замглавы фракции Федот Тумусов, речь идет об установлении минимальной заработной платы для медработников первичного звена здравоохранения, которую предлагается увязать со средней зарплатой по региону.

«Этим мы решаем две задачи – закрепляем в законе известное положение, вытекающее из указа президента РФ, а во-вторых, устраняем существующую повсеместно практику, когда основную зарплату медработников и врачей путают с общей зарплатой врачей, которая начисляется с учетом всех совмещений и переработок, – пояснил парламентарий. – Мы считаем, что это вопиющее нарушение. Средняя заработная плата должна считаться от основной зарплаты».

Федот Тумусов обратил внимание, что с 2021 года начинает работать программа модернизации первичного звена здравоохранения. «Но главное – это люди, профессионалы, врачи, фельдшеры, медсестры, которые работают в первичном звене. К сожалению, дефицит медработников особенно выражен именно в первичном звене», – подчеркнул парламентарий, обратив внимание, что одна из главных причин такого положения дел – низкая зарплата: оклад врача составляет 12-35 тысяч рублей, медсестры – 10 – 20 тысяч.

«Это усугубляется постоянными переработками, избыточными требованиями, излишними проверками и потребительским экстремизмом», – пояснил Тумусов, добавив, что поэтому в первичном звене количество врачей в полтора раза меньше необходимого, а фельдшеров – в 1,9 раза.

Между тем фракция «Единая Россия» выступила категорически против. Подмосковный депутат, замглавы думского комитета по труду Валентина Кабанова заявила, что проект «эсеров» «казалось бы, очень нужный», однако «отличается небрежным отношением к использованию терминологии Трудового кодекса», а гарантии отдельным категориям работников «неприемлемы, поскольку поставят в неравные условия другие категории работников».

Парламентарий даже продемонстрировала коллегам таблицу с указанием средних зарплат медработников, и заверила депутатов, что «во многих регионах уже так и есть, как в законопроекте предлагается», поэтому не никакой необходимости его принимать. Кроме того, Кабанова заверила, что правительство уже разрабатывает документ о зарплате врачей и медработников, и вопрос с зарплатой будет решен «в знак благодарности нашим врачам».

В этой связи депутат от «Справедливой России» Олег Шеин поинтересовался у коллег от «Единой России», почему в стране наблюдается такой дефицит работников первичного звена здравоохранения, если с зарплатой во многих регионах, по их словам, уже все в порядке. «Какие меры [для нормализации ситуации] лично вы предлагаете?» – обратился он к Кабановой, однако та тут же ловко ушла от ответа, предложив Шеину самому разработать эти меры и внести предложения, поскольку он также входит в думский комитет по труду.

Шеин со своей стороны обратил внимание, что 2020 год прошел на фоне пандемии и без преувеличения героического труда врачей, о котором твердили чиновники всех уровней. «При этом за всеми этими мантрами никакого реального увеличения зарплаты не последовало», – подчеркнул депутат. По официальным данным, зарплата врачей за 2020 год выросла на 10%, однако «если мы убираем инфляцию, то только на 5% – и это в условиях пандемии», пояснил он. По его словам, чтобы дотянуть оплату труда медработников до нормального уровня, в стране надо поднять налоги – «с российской олигархии и крупного капитала».

Предложения «эсеров» не вызвали энтузиазма у фракции политического большинства. «Единороссы» по традиции вообще не стали голосовать по вопросу о законопроекте системной оппозиции, в результате документ при полном отсутствии голосов «против» получил лишь 92 голоса «за», не пройдя даже первое чтение.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.01.21

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