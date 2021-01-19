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Вторник, 19 января 2021, 18:26 мск

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Госдума обратится в ФАС по поводу резкого роста цен на металл

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Госдума обратится в Федеральную антимонопольную службу и правительство РФ с запросом о причинах резкого роста цен на металл. Соответствующее постановление сегодня в финале пленарного заседания приняли парламентарии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с инициативой о запросе выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный, который обратил внимание, что последние три месяца в России наблюдается резкий, неясно чем обоснованный рост цен на черный и цветной металлы. Учитывая, что металл необходим в строительной и промышленной отрасли, резкое повышение стоимости в условиях уже заключенных многолетних контрактов «мягко говоря, неблагоприятно влияет на нашу экономику», отметил он.

Куринный предложил обратиться в правительство и ФАС РФ с вопросом о причинах роста цен, предложением провести проверку для выявления возможных нарушений на рынке, и спрогнозировать влияние резкого повышения стоимости металла на экономику страны в среднесрочной перспективе.

Депутаты единогласно поддержали этот предложение.

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Метки / Госдума

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