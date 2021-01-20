«Одну голову срубаешь – пять появляется»: в Госдуме сравнили «Единую Россию» с персонажем русских сказок

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сравнил «Единую Россию» со Змеем Горынычем из русских сказок. «Одну голову срубаешь – еще пять появляется», – пояснил он. Парламентарий напомнил о созданных недавно новых партиях, которые назвал «живопырками», и предупредил, что запретительные меры могут спровоцировать стихийное восстание.

В «Единую Россию» при ее создании вошли пять партий, которые «в течение этого созыва опять реализовались: «Родина», Партия пенсионеров, партия жизни, партия смерти и еще куча разных партий», отметил депутат.

«Для меня партия власти представляет из русских народных сказок (…) как раз Змея Горыныча: одну голову срубаешь, еще пять появляется. Но главная-то голова продолжает поедать людей», – заявил Коломейцев, призвав российских политиков, которые ругают Европу и Америку, «сначала посмотреть на себя».

«В основе любых протестов лежит усугубление социально-экономической ситуации, – пояснил парламентарий. – Если у нас, по мнению экспертов, ниже черты бедности живет не 20 млн, а 39 – не это ли стимул для того, чтобы протестовали люди?»

Депутат также напомнил об ужесточении российского законодательства о митингах, которое теперь, по его словам, нарушает сразу три статьи Конституции, в частности, превратив уведомительный характер мирных акций протеста в разрешительный.

Подобные запретительные меры провоцируют стихийное восстание, предупредил Коломейцев. «В Конвенции прав человека ООН написано, что человек имеет право защищать свои ущемлённые права любым способом», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.01.21

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