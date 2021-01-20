Госдума единогласно осудила политику двойных стандартов в зарубежных странах

Государственная дума сегодня в начале сегодняшнего пленарного заседания приняла заявление «Об осуждении политики двойных стандартов в современном мире». Проект документа был внесен фракцией ЛДПР и рассмотрен первым после одобрения повестки дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем докладе бессменный лидер либерал-демократов России Владимир Жириновский обратил внимание, что США не празднуют в преддверии вступления в должность нового президента, который через четыре часа принесет присягу, а Вашингтон находится в осаде. «Если бы у нас было то же самое положение, если бы у нас были пустые улицы накануне инаугурации президента – такой бы вой подняли: почему на улицах никого нет, почему так пусто! – заявил Жириновский. – Город блокирован войсками. Постоянно двойные стандарты! А эти выборы – это дикость, когда голосуют граждане США, а другая группа товарищей решает, кто будет президентом. <…> Все делается в интересах узкой группы лиц. И пусть бы это оставалось их внутренним делом, но они же ежедневно критикуют нас!».

Парламентарий предрек, что международное сообщество резко осудит и предстоящие в субботу события в России. «Обязательно поднимут вой, что на Пушкинской площади задержаны сотни участников, кто вышел проявить солидарность… там будет, может быть, пять сумасшедших, но обязательно камеры все это покажут и журналисты напишут, – пояснил Жириновский. – А то, что у них происходит? В Венесуэле и Белоруссии – это террористы, а у них – это борцы за свободу!»

В этой ситуации, как заявил лидер ЛДПР, Россия должна осудить политику двойных стандартов и действия, которые ведут к радикализации политической системы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил поддержку авторам заявления. «Нам начинают говорить, что мы не соблюдаем стандарты… А что является стандартом? Вы резиновые пули применяете, у нас это оружие не применяется. Газом людей травите, – заявил он, напомнив о разгонах протестов в Европе и США. – Опять же – давайте обсудим: если вы это считаете стандартом, вопрос – согласимся ли мы с таким стандартом, или нет. А если вы для себя одни стандарты приняли, а другим навязываете другие, тогда это двойные стандарты».

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, с пафосом заявил, что США больше не могут экспортировать демократию, поскольку «экспортировать нечего». «Мы стали свидетелями глубочайшего кризиса, в который попала политическая система Соединенных Штатов», – сказал он.

В итоге парламентарии единогласно одобрили заявление об осуждении политики двойных стандартов. «За – 393, против нет, воздержавшихся нет. Поздравляю, коллеги», – сообщил Володин, и обратился к вице-спикеру Госдумы Петру Толстому: «Теперь у вас есть фундамент для работы в ПАСЕ и руководство к действию».

Отметим, что получасом ранее в зале было зарегистрировано 399 депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.01.21

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