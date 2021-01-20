«Это потенциальный иностранный агент»: в Госдуме разгорелся жаркий спор о чиновниках с зарубежным имуществом

Сегодня на пленарном заседании Госдумы в ожесточенную дискуссию вылилось обсуждение законопроекта о запрете чиновникам иметь вид на жительство (ВНЖ) или гражданство другого государства. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 30 ноября 2020 года президентом РФ.

Как пояснил глава думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников, новый закон реализует поправку к Конституции, принятую летом 2020 года на всенародном голосовании. Фактически документ вводит запрет для граждан, занимающих государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы на получение ВНЖ или гражданства другого государства.

В ходе дискуссии депутат от ЛДПР Сергей Иванов поинтересовался, какой вред Российской Федерации может нанести сотрудник сельской администрации, если получит вид на жительство в зарубежной стране. В ответ Крашенинников заявил, что такова поправка к Конституции, и законопроект целиком ей соответствует. «Даже если люди занимают, на ваш взгляд, незначительные посты, тем не менее, требование это остается, – подчеркнул он. – если у них есть двойное гражданство или вид на жительство, они должны либо отказаться, либо уйти с данной работы. У них есть полгода для этого, переходный период здесь закреплен».

Между тем депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны возмущенно заявил, что в законопроект надо было внести и запрет на зарубежное имущество для этих категорий госслужащих и их семей, а также запрет на ВНЖ и иностранное гражданство для супругов и детей чиновников. «Подумайте, какая будет национализация элит, если их дети являются градами другого государства, учатся тем, и там же проживает жена, – пояснил парламентарий. – И чиновник, даже не имея иностранного гражданства, фактически живет на два дома».

Кроме того, если у чиновника есть поместье в Англии, Испании или другой стране, он не может быть патриотом России – «это потенциальный иностранный агент», подчеркнул Куринный. При этом парламентарий обратил внимание, у России сегодня нет действующего механизма проверки двойного гражданства или наличия вида на жительство своих чиновников, поскольку иностранные государства вполне могут не отвечать на такие запросы.

Фракция ЛДПР решила поддержать законопроект в первом чтении, однако депутат Сергей Иванов не преминул указать на слабые места документа. «Кто-нибудь из вас видел пожарного, имеющего второе гражданство Кипра? А прапорщика с гражданством Великобритании? Или, например, сотрудника сельсовета, у которого гражданство Мальты? Я таких не видел», – отметил он, отметив, что лично знает только двух муниципальных депутатов с двойным гражданством, причем оба они представляют «Единую Россию». «Один курский индус, второй знаменитый боец Джефф Монсон, у него вообще много гражданств – и ДНР, и Абхазии, и прочее, – сказал Иванов. – Вот они какой ущерб национальной безопасности нашей страны могут принести?»

Парламентарий посоветовал коллегам посмотреть российский список Forbes, представители которого владеют и средствами массовой информации, и стратегическими предприятиями страны. «Вот там везде двойное гражданство, или неналоговый резидент страны. Вот это – огромная угроза национальной безопасности», – подчеркнул депутат.

В ответ представитель президента в Госдуме Гарри Минх посоветовал парламентариям вспомнить такого персонажа, как слуга двух господ, и подчеркнул, что идущим на госслужбу россиянам надо определиться, «кому они служат».

Несмотря на жаркое обсуждение, президентский законопроект в первом чтении депутаты поддержали единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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