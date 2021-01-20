«Мешочек денег уже распределен»: «Единороссы» в Госдуме признались, почему не хотят платить россиянам субсидии на лекарства

Фракция «Единая Россия» в Госдуме со скандалом заблокировала в первом чтении законопроект «Справедливой России» о предоставлении россиянам субсидий на оплату жизненно необходимых лекарственных средств. Думский комитет по охране здоровья сослался на отсутствие средств в бюджете и плохую проработку предложенного «эсерами» документа. При этом «единоросс» Александр Петров заявил, что «мешочек денег уже распределён».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно законопроекту, россияне могли бы получить субсидию на оплату лекарств из перечня жизненно необходимых, если расходы на их приобретение превышают 10% их совокупного дохода.

«ФАС выявила, что Россия имеет самые высокие цены на 10 популярнейших рецептурных препаратов – таких, как квинакс, детралекс, донормил, мовалис, немесил… Огромное количество справок ФАС выдает. Максимальные цены по сравнению даже с Европой! – возмущенно сообщил соавтор документа Олег Нилов. – Я уже не говорю об онкологических заболеваниях- там сотни тысяч рублей нужно заплатить за уколы, за инъекции, за процедуры! Как защитить этих людей?»

Между тем член думского комитета по охране здоровья, «единоросс» Александр Петров заявил, что такой законопроект принимать нельзя. По его словам, партия и думский комитет «много и упорно работают» под механизмом возмещения гражданам личных средств, затраченных на приобретение жизненно важных препаратов, и этот механизм появится «в будущем».

Как сказал Петров, недостатки законопроекта в том, что категории получателей субсидий в нем не прописаны, и таким образом право на бюджетные средства получат граждане с высоким уровнем доходов. Кроме того, документ потребует изменения всей государственной системы лекарственного обеспечения. При этом предложения «эсеров» не учтены и в бюджете, «который уже утвержден», напомнил депутат, добавив, что в законопроекте перепутаны термины. «Не надо нас уводить в сторону от сложнейшей проблемы лекарственного обеспечения!» – потребовал он.

Отметим, что семье депутата Александра Петрова, по данным РБК, принадлежит завод по выпуску медпрепаратов и лекарств «Медсинтез» на Урале, председателем Совета директоров которого он являлся с 2006 по 2010 год. Согласно информации «Контур.Фокус», в учредителях предприятия значатся Денис Александрович Петров и ООО «Инвестфармгрупп», 100% в уставном капитале которого владеет Александр Александрович Петров. В декабре завод заключил контракт на 1,2 млн рублей с областной клинической больницей Кирова на поставку препарата «Риамиловир», который включен Минздравом в перечень препаратов от коронавируса, неделей ранее – на 12 млн с Минздравом Свердловской области на поставку лекарственных препаратов. В целом за декабрь «Медсинтез» заключил как минимум 16 госконтрактов более чем на 56 млн рублей.

«А если мы совместно всеми фракциями подготовим и внесем идеальный законопроект, готова «Единая Россия» за него проголосовать?» – прямо спросил Петрова депутат от КПРФ Алексей Куринный. В ответ «единоросс» сослался на уже принятый бюджет, назвав его «мешочком денег, который уже распределён».

«О каком идеальном законе вы говорите? Он серьезно касается финансовой системы, а не каких-то идеалистических взглядов. Мы никогда не проголосуем за популистский закон, который не обеспечен финансово», – отчеканил Петров. Парламентарий сообщил, что для запуска новой системы лекарственного обеспечения граждан стране потребуется больше 700 млрд рублей – а «этих денег у нас действительно нет».

«Мы просчитывали эту сумму, – возразил ему Куринный. – Сейчас эта сумма в районе 350 млрд, а не 700. <…> Это вполне доступная сегодня сумма, от которой напрямую зависит жизнь наших граждан». Куринный также обратил внимание, что тот вопрос уже решен в большинстве восточноевропейских стран. «Даже Украина его уже решила, пусть и коряво», – подчеркнул он, отметив, что невозможность приобретения лекарств приводит к инвалидности граждан России, а в худшем случае – к смерти. «Люди продолжают тысячами умирать, а мы сидим в этом зале и про популизм разговариваем!», – возмущенно заключил депутат от КПРФ.

«Плохая игра. Лучше бы молчали, уважаемые коллеги из партии власти. Вот правительство молчит, и меньше к нему претензий», – обратился к «единороссам» «эсер» Олег Нилов. Он напомнил, что в первом чтении рассматривается концепция законопроекта, его идея, а все остальное вносится поправками ко второму чтению. «Как не стыдно вам это называть популизмом, Александр Петрович! – обратился он к Петрову. – Тогда и Конституция популистская? Скажите об этом. Мы же в развитие конституционных статей закон предлагаем».

Вместе с тем Нилов предложил отменить бюджетное правило, согласно которому сверхдоходы от продажи нефти поступают в Фонд национального благосостояния, и направить эти средства на лекарства для россиян.

Аргументы думский оппозиции не помогли убедить членов «Единой России». Вице-спикер Госдумы Александр Жуков объявил голосование и сообщил, что законопроект не принимается. Результаты голосования, вопреки обыкновению, в онлайн-трансляции заседания не показали.

Москва, Татьяна Дорофеева

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