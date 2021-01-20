«Идея правильная, но ее надо отклонить»: Госдума отказалась увеличить выплаты родителям детей-инвалидов

Депутаты Госдумы от «Единой России» отказались повышать выплаты россиянам, ухаживающим за инвалидами. Сейчас такие граждане получают 1,2 тысячи рублей в месяц. Авторы законопроекта предложили поднять эту сумму до 10 тысяч, но поддержки у представителей партии власти не встретили.

Представляя документ, его соавтор депутат от ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что в партии получают большое количество обращений от россиян, ухаживающих за инвалидами первой группы. «Это тяжелейший труд, – подчеркнул он. – Депутаты в разных фракциях, кто знаком с этой проблематикой, могут подтвердить, [за уход за инвалидом граждане] получают ежемесячно только 1 200 рублей, и эта сумма не индексируется». Авторы законопроекта предложили установить такую выплату на уровне 10 тысяч рублей в месяц, индексировать ее ежегодно на уровень инфляции и распространись такие выплаты, в том числе, на пенсионеров, которые ухаживают за своими детьми-инвалидами или родственниками.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, «единоросс» Елена Вторыгина признала, что «законопроект, который предложили коллеги, заслуживает внимания, конечно денег не хватает, всем это понятно».

Однако, по ее словам, в 2019-20 годах правительство и президент приняли «беспрецедентный перечень мер» для поддержки семей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами. Так, ежемесячная выплата таким семьям с июля 2019 года составила 10 тысяч рублей, в январе этого года президент создал фонд «Круг добра» для поддержки детей-инвалидов, и «в этот фонд будут вложены огромные средства», с апреля прошлого года семьи с детьми получали «ковидные» выплаты в 5 тысяч и 10 тысяч рублей, в июне – еще по 10 тысяч. «В декабре президент делает единовременную выплату семьям, имеющим детей, в размере 5 тысяч рублей», – продолжила перечислять «единоросс», поясняя, что такие семьи не обойдены вниманием властей.

Что касается законопроекта либерал-демократов, то в нем не указан источник финансирования, подчеркнула Вторыгина. «Идея правильная, нужно над ней просто поработать», – сказала она, заявив при этом, что ни комитет, ни «Единая Россия» инициативу не поддерживают, поэтому ее предлагается отклонить.

«Во сколько вы оцениваете законопроект? – поинтересовался у нее депутат от КПРФ Олег Смолин. – Как бы вы отвечали людям, которые спрашивают, почему до 18 лет выплачиваются одни субсидии на уход за детьми-инвалидами, а за взрослыми детьми-инвалидами в 10 раз меньше?»

«Я в начале выступления сказала, что это неправильно, я лично идею законопроекта поддерживаю, – проникновенно сообщила Вторыгина. – И комитет, кстати, разделяет, что это неправильно». Однако инициативу все равно придется отклонить, заключила она.

Фонд, о котором говорила Вторыгина, создается на средства от поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ), напомнил единороссам депутат от КПРФ Николай Коломейцев. «Создание этого фонда – это вообще-то не очень законное дело», – подчеркнул он, отметив, что сам фонд по уставу сможет забирать себе до 17% поступивших средств. «Этот фонд – наверное, все же хорошее дело», – примирительно ответила Вторыгина.

КПРФ в итоге решила поддержать законопроект либерал-демократов. «Понимаем, что вы не поддержите, – обратился к «единороссам» Коломейцев. – Ну возьмите себе на флаг! Люди будут вам признательны. Таких, по данным Пенсионного фонда, 1,4 млн человек. Это очень большое количество людей, которые живут как раз ниже черты бедности».

В свою очередь, депутат от ЛДПР Никита Березин признал, что в документе не указан источник финансирования, однако при этом подчеркнул, что, даже если авторы законопроекта его укажут, правительство в отзыве заявит, что этот источник недостоверный. «И это будет такая игра в шахматы», – пояснил депутат, напомнив, что несколько месяцев назад он задавал вопрос главе Минфина РФ Антону Силуанову об индексации пенсий работающим пенсионерам – и получил ответ, что денег на это нет. Однако после указа президента Путина «мы с вами увидим, как появится механизмы для реализации указа президента, сразу найдутся и деньги, и в бюджете строка», предсказал он.

Законопроект ЛДПР при голосовании поддержал только 101 депутат. Члены фракции «Единой России», по традиции, вообще не принимали участия в голосовании по инициативе думской оппозиции.

Москва, Татьяна Дорофеева

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