Депутат Госдумы предупредил о росте исков в суд из-за закона о всероссийской реновации

В России после принятия нового закона о территориях комплексного развития, который неофициально назвали «законом о всероссийской реновации», заметно возрастет число жилищных скандалов и судебных разбирательств, связанных с переселением россиян. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на расширенном совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Как отметил парламентарий, новые нормы предполагают, что власти могут принять решение о переводе какой-либо части города в территорию комплексного развития, а у жителей многоквартирных домов на этих участках будет всего 45 дней, чтобы провести собрание и принять решение о согласии или несогласии с такими действиями. Если горожане не уложились в этот срок – по умолчанию считается, что они согласны со сносом своих домов.

«Но человек может находиться в дальнем плавании, людей могут просто не известить – вот эти нюансы не учтены. Срок в 45 дней – это избыточная гонка, которая повлечет за собой стрессовые ситуации и судебные разбирательства», – подчеркнул Шеин.

Кроме того, в законодательстве до сих пор не решен вопрос о компенсациях людям, чьи дома изымаются под снос. «Мы помним историю с Зеленодольском, где выкупная цена была по 10-15 тысяч рублей за квадратный метр, и людям говорили «ваш дом идет под снос, а мы вам взамен даем ипотеку», – рассказал Шеин, отметив, что с такой же проблемой сейчас столкнулись в Астрахани.

Парламентарий предупредил, что по новому закону круг граждан, которые попадут в такие ситуации, кратно возрастет. Все это требует более серьезной дискуссии на федеральном уровне, считает Шеин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.01.21

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