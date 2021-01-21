Кириенко назвал оптимальный результат на выборах в Госдуму для «Единой России»

Для «Единой России» оптимальным результатом на выборах в Государственную думу станет получение не менее 45% голосов по партийным спискам. Об этом заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов.

В качестве ориентира по явке избирателей на выборы в сентябре была также названа цифра в 45%. Как передает РБК со ссылкой на двух участников семинара, по словам Кириенко действующий состав нижней палаты парламента в целом устраивает, поскольку даже представители оппозиции в большинстве патриотичны, и, как правило, работают на благо России.

Поддержку на выборах смогут получить те парламентарии, кто достойно себя проявил и пользуется поддержкой избирателей. Тем, кто сомневается в получении такой поддержки, Кириенко посоветовал «не по кабинетам ходить», а заняться реальным решением проблем россиян.

Семинар для вице-губернаторов по внутренней политике начался 19 января в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, встречи завершатся 23 января.

Ранее со ссылкой на замсекретаря генсовета «Единой России» Сергея Перминова издание сообщало, что в ходе ноябрьской встречи с депутатами-одномандатниками от партии власти начальник кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев также говорил о минимальном результате «Единой России» на грядущих выборах. Нижней планкой считалось получение 250 мандатов, однако и задачу получения конституционного большинства в 300 плюс один голос никто не отменял.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году партия власти получила 54,2% голосов по партийным спискам, еще 203 места получили одномандатники. КПРФ получила 13,3%, ЛДПР – 13,1%, а «Справедливая Россия» – 6,2%. Явка тогда составила 47,9%.

Москва, Татьяна Дорофеева

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