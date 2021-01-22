российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 января 2021, 10:45 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Госдуме взяли под контроль проблему россиян, оказавшихся перед угрозой потери единственного жилья

В нижней палате российского парламента обратили внимание на проблемы малоимущих россиян, купивших жилье в аварийных домах и теперь оказавшихся перед угрозой потери единственной квартиры. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов провел консультации с председателем думского Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской.

Поводом для реакции в Госдуме стала публикация «ТайгаПост» о проблемах якутян, купивших квартиры в аварийных домах. Местные власти и суды отказывают им в предоставлении нового жилья, ссылаясь на поправку от 28.12.2019 г. в Жилищном кодексе. Таким гражданам обещают компенсировать лишь цену при покупке квартиры. При этом норма почему-то распространяется и на тех, кто получил право собственности до введения поправки.

Комментируя эту ситуацию, депутат Госдумы Федот Тумусов отметил, что этот вопрос уже вынесен на обсуждение фракции «Справедливая Россия» для последующего оформления законодательной инициативы. «Да, мы знаем, что были спекулянты, скупавшие аварийное жилье, чтобы получить при его сносе новое. Этот момент нужно учитывать. Но есть и огромное число людей, у которых это единственная квартира. Считаю, что нужно вносить поправку в Жилищный кодекс для того, чтобы те, для кого квартира в аварийном доме единственная, ни в коем случае не остались на улице», – подчеркнул депутат.

При этом парламентарий выразил надежду, что в прохождение инициативы в парламенте будет максимально сокращено. «К сожалению, это не быстрый процесс, требующий определенного времени. Нам нужно будет убедить и депутатов из других фракций в необходимости такой поправки. Надеюсь, что нас услышат», – заключил Федот Тумусов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.01.21

В мире не утихают слухи об отмене Олимпиады-2021. Власти Японии всё опровергают. / Лучше покататься на коньках: Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акции 23 января. / Илон Маск вручит $100 млн за технологию улавливания углекислого газа. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Разница в зарплате учителей в регионах РФ доходит до семикратной: перспективы – неблагоприятны

Депутат Госдумы предупредил о росте исков в суд из-за закона о всероссийской реновации

«Идея правильная, но ее надо отклонить»: Госдума отказалась увеличить выплаты родителям детей-инвалидов

«Мешочек денег уже распределен»: «Единороссы» в Госдуме признались, почему не хотят платить россиянам субсидии на лекарства

Скандал со «списком Парфенова»: в Госдуме проверили данные о двойном гражданстве депутатов

«Это потенциальный иностранный агент»: в Госдуме разгорелся жаркий спор о чиновниках с зарубежным имуществом

Госдума единогласно осудила политику двойных стандартов в зарубежных странах

«Одну голову срубаешь – пять появляется»: в Госдуме сравнили «Единую Россию» с персонажем русских сказок

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Центр России, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума, Тумусов Федот,