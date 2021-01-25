Госдума во вторник возьмется за гаражную амнистию

Госдума завтра первом чтении рассмотрит долгожданный законопроект о гаражной амнистии, сообщил по итогам заседания Совета Думы вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. «Речь идет о постройках, возведенных до введения в действие Гражданского кодекса. Амнистия продлевается до 1 января 2026 года», – пояснил он.

Во вторник парламентарии намерены также рассмотреть законопроект, который упрощает для налогоплательщиков получение некоторых налоговых вычетов. В частности, речь идет об имущественных вычетах по расходам на приобретение жилья, и погашение процентов по целевым займам, и инвестиционным – по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете. Еще один налоговый законопроект предусматривает предоставление социального вычета по НДФЛ за оказание гражданину услуг физкультурно-спортивными организациями.

Вместе с тем важным законопроектом Жуков назвал документ о новом пилотном проекте по оплате работникам больничных листов, при котором средства выплачивает не работодатель, а напрямую Фонд социального страхования. «Мы рассмотрим законопроект, по которому с 2022 года все выплаты соцстраха будут идти уже в таком проективном режиме, заболевший человек всегда получает оплаченный больничный, а молодая мать – выплаты по рождению ребенка, это не будет зависеть уже от наличия у работодателя средств», – пояснил вице-спикер.

В целом на два заседания Госдумы запланирована «очень большая повестка», заключил Жуков.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.01.21

В Москве обновлен шестилетний рекорд на рынке элитных новостроек. / «Так поступают террористы»: Путин прокомментировал протестные акции 23 января. / На случай острого конфликта: в СовФеде рассчитывают заменить иностранные соцсети отечественными к 2024 году. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»