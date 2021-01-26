Зюганов: «Я на киевский Майдан посылал целую группу»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал протестные выступления 23 января «результатом гибридной войны», заявив, что некие силы хотят устроить в России Майдан.

На брифинге перед пленарным заседанием Госдумы парламентарий назвал оппозиционера Алексея Навального «зажигательным снарядом, который спецслужбы запустили в нашу страну для того, чтобы спровоцировать российский Майдан» и признался, что отправлял группу людей в Киев во время известных событий 2014 года, не уточнив цель этих действий.

«Я на киевский Майдан посылал целую группу, – заявил Зюганов. – Сегодня могу вам сказать. Поехал на закрытие финала Олимпиады, но вынужден был на военном самолете летать спасать своих людей, которые там были».

Лидер КПРФ также уточнил, что «его люди» видели, «как американское посольство раздавало деньги учителям, классным руководителям, руководителям студенческих групп и так далее». «Видели, как это все подкупалось, делалось. Видели, как расправлялись, как избивали. Сожгли на следующий день офисы нашей партии, выгнали из парламента. А некоторых вывозили мы оттуда лечить в наших больницах», – рассказал Зюганов.

В этой связи политик также напомнил о событиях в России 1905 года и 1917 года. «Сталину – обращаюсь к Путину! – хватило ума, воли и анализа, когда увидел, что фашисты пришли к власти, помирился с казаками, кулаками, буржуями, с теми, кого обидела совестная власть, со священнослужителями, и сплотив страну, одержал великую победу», – заявил Зюганов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.01.21

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