«Поджог Кремля, отключение Интернета по всей стране и гибель протестующих»: в Госдуме назвали главные фейки о 23 января

Депутаты Госдумы обнаружили 53 темы Интернет-фейков о прошедших 23 января акциях протеста. Отчет думского комитета по информационной политике о результатах мониторинга планируется отправить в Роскомнадзор и Генпрокуратуру. При этом парламентарии готовы проработать поправки в антифейковое законодательство.

Как прозвучало на заседании, в «топ-10 фейков» вошли сообщения о «поджоге Кремля», о том, что полиции разрешили стрелять в митингующих, об «отключении интернета по всей стране», использовании военных для подавления протеста, гибели протестующих, миллионах протестантов по всей стране, передает «Интерфакс».

В думском комитете обратили внимание, что каждая из 53 тем содержит «от нескольких однотипных сообщений до десятков постов». Больше всего недостоверных данных было в TikTok.

Особое внимание депутатов вызвали видеозаписи, на которых люди в форме полицейских срывали с себя погоны. «Комитет намерен обсудить участившиеся случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны или заявляя об уходе со службы в знак протеста. Максимальное наказание за такое правонарушение (ст. 17.12 КоАП: незаконное ношение форменной одежды) составляет 1500 рублей с конфискацией самой формы», – отметил председатель комитета Александр Хинштейн.

В связи с такими событиями в Госдуме намерены «проработать подходы к совершенствованию антифейкового законодательства».

Напомним, акции протеста в России прошли 23 января. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций протеста по всей стране были задержаны 3,5 тысячи человек. В Москве полиция задержала 1 396 участников несанкционированных акций. Это больше чем 27 июля 2019 года, когда, по данным правозащитников, в столице задержали 1 373 протестующих. В Санкт-Петербурге были задержаны 523 протестующих.

В сеть попали сотни видео, на которых запечатлены стычки между гражданами и силовиками. Один из самых резонансных случаев произошел в Санкт-Петербурге. 54-летняя женщина обратилась с вопросом к правоохранителям, которые вели молодого парня: «Зачем вы его схватили, ребята?», и в ответ получила сильный удар ногой в живот от полицейского и ударилась головой об асфальт. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. В настоящий момент женщина готовится подать заявление в Следственный комитет.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой, в результате, в пяти регионах было подано 45 жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов.

Стоит отметить, что по данным правозащитников, после протестов также было возбуждено почти два десятка уголовных дел в отношении участников акций.

Примечательно, что в декабре 2020 года в Госдуме представители партии власти уже давали понять, что в КоАП будут внесены изменения в части увеличения штрафов за использование формы полицейских. В частности, автор «репрессивных» законопроектов «единоросс» Дмитрий Вяткин отмечал, что такие изменения «прорабатываются».

Москва, Александра Быстрицкая

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