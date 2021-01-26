«Чтобы на акции протеста не ходили»: ЛДПР дала «Единой России» советы по работе с молодежью

Власть проиграла Интернет и плохо выстроила работу с молодежью, а результатом стала большая протестная активность несовершеннолетних, в том числе на акциях 23 января, считают в ЛДПР. «Интернет вы проиграли. Молодежная политика в России неэффективна и нуждается в совершенствовании», – заявил на пленарном заседании Государственной думы депутат от либерал-демократов Василий Власов.

«Запад будет гадить постоянно, и вместо Алексея появится какой-нибудь другой политик», – заявил парламентарий, не пояснив, почему в России не могут появиться самостоятельные оппозиционные деятели. «Стоит больше внимания уделить работе с молодежью, чтобы она на такие мероприятия не ходила», – предложил представитель системной оппозиции.

При этом Власов отметил, что на субботних акциях протеста в России сторонников Навального было не больше 10% – в основном люди выходили потому, что «у них были какие-то проблемы, либо потому, что им просто интересно: больше года никаких мероприятий на улицах не проводилось, дискотеки закрыты, все дискуссионные клубы, которые раньше работали, закрыты».

По словам депутата, власти надо развивать работу с видеоблогерами. «Мы такую работу проводим», – заявил он, и добавил, что более полутора миллионов просмотров получили суммарно видеоролики, где помощники депутатов разбирают обращения избирателей.

По сведениям Власова, в Москве на субботних акциях протеста большинство студентов было из Высшей школы экономики (ВШЭ). «Кто из вас когда в последний раз выступал в ВШЭ перед студентами? – поинтересовался парламентарий у коллег. – Вот и ответ». При этом системную оппозицию с большой неохотой допускают к общению со студентами, а на согласованных акциях вокруг политиков возникает большое количество силовиков, считает парламентарий.

В качестве примера Власов привел акцию около американского посольства в Москве, где либерал-демократы согласовали мероприятие против двойных стандартов зарубежных политиков. «Шесть экипажей полиций приехало! Я что, против власти выступаю? Я против американцев выступаю!» – возмутился Власов.

Что касается соцсетей, то «можете вообще все заблокировать», заявил он, пояснив, что «большинство депутатов с соцсетями не на «ты» разговаривают, а на «вы», и иногда даже с отчеством».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.01.21

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