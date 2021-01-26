Россияне смогут автоматически получать налоговые вычеты при покупке квартир

Россияне смогут получать некоторые налоговые вычеты за счет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по упрощенной процедуре. Соответствующий законопроект сегодня в первом чтении приняла Государственная дума.

Поправки планируется внести в Налоговый кодекс. Как пояснил на заседании Госдумы заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, упрощенная автоматическая процедура вводится для вычетов на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке, а также для инвестиционных вычетов по операциям на индивидуальном лицевом счете. Для получения вычета надо будет только подать заявление через личный кабинет, а все подтверждающие документы будут получены налоговыми органами в автоматическом режиме.

При этом, как пояснил чиновник, если россиянин уже подтвердил свое право на налоговый вычет и получает его, повторно отправлять заявление после вступления закона в силу ему не придется.

В ходе обсуждения документа депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков поинтересовался, надо ли будет предоставлять в ФНС бумажные варианты документов. «Говорят: представьте еще и бумажный носитель, это сплошь и рядом, особенно в провинции, – пояснил он. – Так если мы примем этот закон, это будет безусловно? Прийти и сказать: в компьютере посмотрите, там это есть, а бумаги я вам не принесу. А тебе настаивают – принесу бумагу! Какие-то есть ограничительные меры?»

«По тем налоговым вычетам, которые есть в законопроекте, не нужно будет предоставлять никакие бумаги, – заверил замминистра финансов РФ. – Достаточно будет в электронном виде направить заявление через личный кабинет».

Законопроект был принят в первом чтении единогласно 385 депутатами.

Документ был внесен в Госдуму правительство РФ в декабре 2020 года. В пояснительной записке говорится, что сейчас россияне для получения налогового вычета должны подавать налоговую декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода.

«Законопроектом предлагается упростить порядок получения налогоплательщиками следующих налоговых вычетов: имущественных – по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам); инвестиционных – по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также автоматизировать процессы налогового администрирования в данной части», – сообщается в документах к проекту закона.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.01.21

«Есть какой-то жуткий символизм в его смерти»: скончался бывший замглавы правительства РФ Сергей Приходько. / Туроператоры рассказали, на сколько подорожали летние туры в Турцию. / «Чтобы на акции протеста не ходили»: ЛДПР дала «Единой России» советы по работе с молодежью. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»