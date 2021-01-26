Роспотребнадзор впишет иностранных мигрантов в особый реестр

Роспотребнадзор намерен создать новую информационную систему с данными о здоровье мигрантов. Соответствующий законопроект, внесенный правительством РФ, Государственная дума приняла сегодня в первом чтении.

Новелла направлена, в частности, на предотвращение завоза в Россию инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, отметил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. При этом в пояснительной записке к документу речь идет, в том числе, о медосвидетельствовании иностранцев на заболевание наркоманией.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, законопроект был подготовлен во исполнение поручения президента РФ. Поправки предполагается внести в федеральные законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно документу, в России должен появиться реестр иностранных граждан, обеспечивающий возможность идентификации иностранного гражданина, получение данных о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность населения. Кроме того, иностранцы в России должны будут проходить медосвидетельствование в учреждениях государственной системы здравоохранения. Порядок доступа к этой информации будет утверждать правительство, отметила Попова.

Думский комитет по охране здоровья инициативу правительства поддержал. Глава комитета Дмитрий Морозов отметил, что документ предусматривает создание новой информационной системы, которая во взаимодействии с другими государственными автоматизированными системами «позволит грамотно и своевременно проводить противоэпидемические мероприятия». В частности, речь идет о взаимодействии с органами внутренних дел. Все правительственные подзаконные акты, предусматривающие в том числе порядок доступа к информации, депутаты смогут изучить к третьему чтению проекта закона, пообещал он, подчеркнув, что в работе системы будет соблюдаться закон о персональных данных.

Между тем у парламентариев возникли вопросы. В частности, депутат от ЛДПР Сергей Иванов поинтересовался, как иностранный гражданин или мигрант, который остался в России из-за пандемии, может поставить прививку. В ответ глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас основная задача – привить максимальное количество российских граждан. «Должна быть приоритетность, мы ее определили в государстве, и мы по ней идем. Как только появится возможность прививать всех неграждан РФ, это тоже будет сделано», – сообщила она.

Депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков, в свою очередь, предложил проверять иностранцев на наличие не только опасных инфекционных заболеваний и наркомании, но и алкоголизма. «Что нам, алкоголики тут что ли нужны?» – заявил он, поинтересовавшись при этом, будут ли попадать в новую российскую систему медицинские данные об иностранцах из-за рубежа. «В одних странах наркотики легализованы, в других нет. Если учитывать только наши данные, то граждан Голландии сюда и нельзя будет пускать», – пояснил он.

В ответ Попова заявила, что алгоритмы обследования иностранцев – трудовых мигрантов уже отработаны. «Все, что требуется для защиты границ РФ и ее эпидемиологического пространства, включено в эти нормативные акты», – заверила глава Роспотребнадзора.

Законопроект в первом чтении депутаты приняли единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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