Губернаторов обяжут согласовывать кандидатов в главы облздравов с Москвой

Минздрав РФ вводит для губернаторов обязанность согласовывать кандидатов на должность глав региональных органов управления здравоохранением. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект Госдума приняла сегодня в первом чтении.

«Выбор кандидатов на должность региональных министров здравоохранения будет по-прежнему оставаться в ведении глав регионов», – пояснила заместитель главы минздрава РФ Александра Дронова. При этом она уточнила, что новые региональные министры будут проходить стажировку в Минздраве в Москве.

В свою очередь, глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал новеллу «вертикализацией здравоохранения», пообещав, что она послужит доступности медицинских услуг для населения.

Отвечая на вопросы депутатов, сможет ли Минздрав РФ сам назначить министра в регионе, кандидатура которого несколько раз не была согласована, Дронова заверила, что федеральное министерство рассчитывает на конструктивный диалог. «Конечно, мы заложим механизм по дополнительному согласованию в случае, если с первого раза не будет получено согласование. <…>И предусмотрим процедуру, как будет решаться данный вопрос в случае серьезных разногласий», – пообещала она.

При этом в подзаконном акте правительства будут заложены критерии оценки кандидатов – в частности, у потенциального руководителя должны быть управленческие навыки и образование в сфере медицины.

В ходе обсуждения документа депутат от ЛДПР Сергей Натаров обратил внимание, что пандемия вскрыла в регионах России огромное количество проблем в здравоохранении, которые касаются и эффективности работы профильных руководителей. «Будете ли настаивать после принятия этого законопроекта на увольнении неэффективных министров, не дожидаясь окончания их сроков полномочий?» – спросил он.

Из ответа замминистра следовало, что Минздрав регулярно организует совещания с профильными региональными руководителями, однако о таких показательных увольнениях речь не идет. «Мы ведем диалог и соответствующую методическую работу с руководителями», – дипломатично заявила Дронова.

Законопроект в первом чтении парламентарии дружно поддержали 393 голосами.

Москва, Татьяна Дорофеева

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