Без «ракушек» и «пеналов»: Госдума одобрила в первом чтении «гаражную амнистию»

Законопроект о гаражной амнистии принят Госдумой в первом чтении. Текст документа готовился несколько лет, признал глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, назвав закон «долгожданным». «Мы знаем, что в этих гаражах огромное количество проблем», – отметил он.

Амнистия будет действовать только для гаражей, возведенных до 30 декабря 2004 года, а оформить такие гаражи в упрощенной форме россияне смогут до 1 января 2026 года. При этом оформление земельного участка будет производиться бесплатно.

Гражданину, желающему узаконить такой объект, нужно будет обратиться в органы местного самоуправления, после чего будут оформлены границы участка, его поставят на учет, а владелец получит право собственности на свой гараж. В качестве доказательства владелец гаража должен будет предоставить документы, подтверждающие строительство, владение и эксплуатацию такого строения.

Сейчас, по данным федеральных чиновников, в России находится как минимум 36 тысяч гаражных объединений. «А мы знаем, что в них не два и не три гаража, а огромное количество», – сказал Крашенинников, отметив, что точное количество гаражей никому не известно.

«Шероховатости [в новом законопроекте] есть, мы с коллегами из разных фракций это обсуждаем, – признал Крашенинников. – С Росреестром и правительством было проведено десятки, если не сотни совещаний. Ко второму чтению будем упрощать, чтобы это был действительно упрощенный порядок».

«После амнистии будем готовить закон о гаражных объединениях», – пообещал он.

Комментируя документ, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков обратил внимание Крашенинникова, что «ваши оппоненты говорят, что законопроект направлен исключительно на стимулирование граждан оформить в право собственности эти объекты, чтобы повысить в дальнейшем налоговые сборы». «Говорят, что оформить гараж можно и сейчас, а проволочки связаны с юридическими нюансами и не требуют дальнейшего правового регулирования», – пояснил он.

«Это в том числе будет говорить и о необходимости платить налоги, – признал Крашенинников. – Любую недвижимую вещь нужно оформлять». Он напомнил, что такие же слухи ходили и во время подготовки дачной амнистии, однако 14 млн объектов после принятия закона все же были оформлены.

«Амнистия будет распространяться и на наследников тех людей, которых уже нет, и которые получали гаражи», – подчеркнул парламентарий. При этом амнистией не смогут воспользоваться владельцы «ракушек» и подобных сооружений.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, в свою очередь, подчеркнул, что фракция «эсеров» рассчитывает на принятие закона в окончательном чтении не позднее марта этого года. При этом парламентарий обратил внимание, что в документе должно быть четко указано, что амнистия распространяется на объекты, именно построенные до 2004 года – а не приобретенные до этого момента, поскольку гражданин мог и в 2005 году приобрести гараж, возведенный еще в советское время. «Мы понимаем, что в ряде городов местные власти пытаются снести гаражи и приобрести эту землю, пока нет федерального закона, – заявил Шеин. – Поэтому закон должен быть принят в сжатые сроки».

Думские фракции ЛДПР и КПРФ также поддержали законопроект. В результате в первом чтении документ был принят при 403 голосах «за».

Москва, Татьяна Дорофеева

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