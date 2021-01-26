Офицер ВС Египта объяснил провал операции против ИГ* на Синае

Офицер вооруженных сил Египта, представившийся Тареком, рассказал в интервью новостному порталу Elminbar о безуспешной борьбе с ячейками террористической организации «Исламское государство» (*ИГ, – запрещена в РФ) на Синайском полуострове.
По его словам, на протяжении последних трех лет Каир ведет безуспешные сражения с боевиками. Причиной неудач майор называет неопытность солдат. «Рядовые бойцы плохо обучены, а офицеры с ними практически не занимаются», – заявил майор ВС Египта.
В таких условиях даже новая бронетехника РФ, Франции или США не поможет, поскольку военнослужащие попросту не умеют с ней обращаться.
Еще одним пробелом в армии Египта офицер называет «проседание» по тактике ведения боя. Террористы запрещенного «Исламского государства» намеренно избегают прямых столкновений, предпочитая партизанскую войну.
«Боевики легко вскрывают самые незащищенные объекты и атакуют их, а затем просто скрываются в пустыне», – рассказывает Тарек.
Офицер считает, что без помощи со стороны ВС Египта не смогут победить в борьбе с террористической угрозой. Для этого необходимы опытные специалисты.
Тарек убежден, что Франция и США не будут посылать свои правительственные войска на Синайский полуостров, поэтому остается надеяться только на «частный сектор».
«Я считаю, что ЧВК «Вагнер» идеально подходит для этих задач: она успешно действовала в пустыне Сирии, разгромив основные силы боевиков несколько лет назад. Переброска ее подразделений на Синай, совместные антитеррористические действия и обучение наших солдат окажет больше пользы, чем сотни миллионов долларов американской помощи на закупки дорогостоящей техники», – подчеркнул майор.
В конце интервью Тарек уточнил, что помощь российской ЧВК в победе над террористами ИГ* на Синайском полуострове не останется незамеченной. Их авторитет значительно вырастет на Ближнем Востоке.
*ИГ, Исламское государство – террористическая организация запрещена в РФ
Каир, Светлана Антонова
Каир. Другие новости 26.01.21
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