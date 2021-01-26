Госдума создала согласительную комиссию по забракованным СовФедом поправкам в УПК о наркотиках

Госдума сегодня на заседании согласилась на рекомендацию Совета Федерации о создании согласительной комиссии по поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Соответствующий закон верхняя палата парламента отказалась одобрять в конце декабря.

В документе речь идет о защите граждан от незаконного преследования по уголовным делам о сбыте наркотиков, пояснил депутат от «Единой России» Николай Брыкин. В Госдуме депутаты единогласно поддержали документ, однако Совет Федерации его отклонил, поскольку сенаторы решили, что новая норма может привести к снижению эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Создание согласительной комиссии в итоге поддержало 352 парламентария, двое при голосовании воздержались. После доработки документа он будет вновь вынесен на заседание Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предлагается дополнить статью 146 Уголовно- процессуального кодекса РФ частью шестой, согласно которой уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам.

Москва, Татьяна Дорофеева

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