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Среда, 27 января 2021, 17:05 мск

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«Если бы мы штрафами решили хоть одну проблему…» Минсельхоз жестко взялся за фермеров

Власти продолжают планомерно увеличивать штрафные санкции для россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за нарушение правил использования тракторов.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев обратил внимание, что в России несколько лет подряд растет число случаев использования неисправной техники – тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин. «В 2017 году составлено 37 тысяч протоколов, в 2018 – на тысячу больше, в 2019 году – еще на полторы тысячи больше. Это и дымность, и движение с неисправными тормозами, и движение без регистрационных знаков, без удостоверения, техосмотра. Это – перечень серьёзных нарушений, который напрямую может повлечь угрозу жизни людей. Вы знаете, как у нас в регионах передвигается техника», – пояснил он.

В результате министерство предлагает откорректировать ответственность и увеличить штрафы, которые сейчас составляют от 100 до 300 рублей для физлиц и от 500 до 1000 рублей для должностных лиц. Предлагается увеличить санкции для физлиц от 500 до 1000 рублей, для должностных ли от 3 до 5 тысяч. «На наш взгляд, это позволит спрофилактировать правонарушения, которые есть в этой сфере», – сказал замминистра.

При этом Лебедев отметил, что эта норма пока не касается мотоблоков и самодельной техники, которые работают в фермерских хозяйствах. «По действующему законодательству, каждое такое устройство должно иметь свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и не попадает под регулировании, потому что не отнесено к транспортным средствам. Мотоблоки тоже не охватывает. Но мы такие предложения давали. Здесь надо наводить порядок», – сказал Лебедев.

Между тем председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подчеркнул, что эта мера негативно повлияет на сельское хозяйство. По его мнению, сбором дополнительных денег с граждан ситуацию с неисправной техникой не решить.

«Если бы мы штрафами решили хоть одну проблему всерьез. Конечно, лучше бы не обескровили Россельхозтехнадзор, который раньше два раза в год проверял все технику на селе <…> Сейчас пытаемся штрафом навести порядок. Но у нас есть ГАИ и органы правопорядка, где есть свои системные вещи, которые определяют наказания», – обратил внимание депутат.

Кашин также пояснил, что фермеры сегодня не имеют возможности обновлять технику и дополнительные взыскания только усугубят положение селян. «Лучше бы позаботиться о темах, о которых мы говорили, чтобы техника могла обновляться. А мы задушили налогами и ставками. Техника работает в поле, а мы ее обложили акцизами и налогами и так далее. Это десятки млрд рублей, которые могли бы пойти на обновление техники», – констатировал парламентарий.

«И чем фермер, который убирает урожай 12-летним трактором, будет это делать, если он не заработал деньги?» – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

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