Госдума согласилась освободить церковные магазины от «антиотмывочного» контроля

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, который освобождает церковные лавки от соблюдения требований антиотмывочного законодательства. Более того, документ снимает с созданных Русской православной церковью юрлиц обязанность предоставлять данные о своих бенефициарных владельцах, передает корреспондент РИА «Новый День».

Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, представляя законопроект пояснил, религиозные организации уже более 7 лет выведены из закона и не выполняют требования по идентификации клиентов. «Нами не было зафиксировано ни одного случая злоупотребления. В законопроекте речь идет о юридических лицах. В проекте речь идёт о реализации изделий исключительно религиозного назначения: предметов храмового пространства, предметов для богослужений и обрядов», – сказал он.

По его словам, законопроект освобождает церковные лавки от обязанностей организаций, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий из них. При этом представитель Росфинмониторинга заверил, что это не повлечёт снижения эффективности национальной антиотмывочной системы, а за религиозными организациями сохранится государственный контроль в сфере обращения драгоценных металлов со стороны Федеральной пробирной палаты.

Напомним, согласно действующим нормам закона, все юридические лица должны раз в год обновлять эти данные и предоставлять их в Росфинмониторинг и налоговые органы.

Бенефициарные владельцы – это физлица, которые прямо или косвенно владеют компанией, имеют более 25 % в её капитале, и могут контролировать её деятельность.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.01.21

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