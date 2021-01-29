Новые беспорядки в Армении: оппозиция попыталась штурмом взять здание правительства

В Ереване оппозиция вновь попыталась захватить здание правительства страны. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 34-219 («Соучастие в захвате зданий, строений, средств транспорта, сообщения или связи с группой лиц по предварительному сговору») УК Армении.

По подозрению в совершении преступления задержано пятеро граждан, передает «Спутник-Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Накануне несколько сотен человек собрались в центре Еревана, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие попытались прорваться в здание правительства, однако им этого не удалось сделать. По данным полиции, 26 человек были задержаны.

Напомним, акции протеста перерывами идут в Армении с ноября 2020 года. После подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по условиям которого несколько районов в регионе перешли Азербайджану, армянская оппозиция потребовала отставки премьер-министра республики.

Ереван, Александра Быстрицкая

Ереван. Другие новости 29.01.21

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