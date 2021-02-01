«Ракушки» – это не недвижимость»: владельцы «легких» гаражей останутся без амнистии

В ходе «гаражной амнистии» россияне смогут предоставить в доказательство своего права собственности «любые документы, любые доказательства, даже косвенные», однако действие закона не будет распространяться на «ракушки». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников сегодня в ходе онлайн-дискурса, посвященного новому законопроекту.

«Именно любые документы. Любые, даже косвенные доказательства будут приниматься, – подчеркнул Крашенинников. – У нас аналогия по дачной амнистии есть. И Росреестр, и органы местного самоуправления принимали и принимают эти документы. Мы здесь ничего нового по отношению системы правовой и процедурной не делаем, она уже отработана. Здесь, я думаю, точно такая же система будет».

Парламентарий заверил, что в результате «гаражной амнистии» россияне получат «полноценную недвижимость», которую «никто не заберет, не выделит этот участок кому-то еще, не будет и этих судебных моментов».

При этом Крашенинников уточнил, что «незаконные постройки не должны легализоваться», и признал, что амнистия будет направлена только на капитальные строения – на те объекты, которые можно признать недвижимостью. «Ракушки», уж извините, это не недвижимость. Это движимый объект, такой небольшой склад, в который можно что-то закатить, в том числе автомобиль, прицеп и так далее», – заявил он.

Глава думского комитета также отметил, что в ходе работы над законопроектом в него планируется внести поправки. В частности, установить границу «амнистии» не на 1 января, а на 1 марта 2025 года, чтобы «не устраивать в Росреестре к концу 2025 года гонки с препятствиями и не создавать ажиотаж». Кроме того, законодатели рассматривают возможность оформления «амнистии» по одной заявлению от владельца, а не двум, как установлено в проекте закона сейчас. «Попробуем учесть вопросы, связанные с наследованием, потому что так часто бывает, что передавали по наследству какую-нибудь членскую книжку, в свидетельство о наследовании это не попало, и там точно будут возникать проблемы», – пояснил он.

Сегодня по данным Росреестра, в России зарегистрировано 36,9 тысячи гаражных кооперативов, на кадастровый учет поставлено более 5,6 млн гаражей, при этом служба уже выявила более 2 млн гаражей вне правового поля. Замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий подчеркнул, что это лишь официальные цифры, в реальности объектов будет намного больше. «Абсолютно точно жизнь преподнесет нам сюрпризы, – отметил он. – Цифры, я думаю, будут многократно превышающие эту статистику».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.02.21

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