«Доигрались…» В Уголовном кодексе РФ появится новая статья

В России может появиться новая статья Уголовного кодекса, которая будет предусматривать наказание за призывы ввести санкции против граждан РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обращения «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, организация признана иностранным агентом) к западным государствам.

«Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия», – цитирует Володина «Интерфакс».

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в мае 2018 года. Документ предусматривает уголовную ответственность за исполнение зарубежных санкций на территории РФ.

Ранее стало известно, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иностранным агентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции, по меньшей мере, «против восьми высокопоставленных российских представителей». «Этот поступок, думаю, осудят все», – сказал Володин. По его словам, в частности, такой шаг можно рассматривать как «обращение за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.02.21

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