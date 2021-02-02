Партия власти нашла кандидата в самый оппозиционный округ Москвы

Экс-глава московского департамента культуры Сергей Капков намерен баллотироваться на выборах в Госдуму по Центральному одномандатному округу №208 – одному из самых протестных в столице, который сейчас в нижней палате парламента представляет «единоросс» Николай Гончар, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что пока не принято решение, в каком качестве Капков пойдет на выборы – от «Единой России» или самовыдвиженцем. Сам потенциальный кандидат от комментариев отказался.

Напомним, в №208 округ входят все районы Центрального административного округа, а также Лефортово (Юго-Восточный АО). Район известен протестными настроениями и особенно популярен у оппозиции: о намерении баллотироваться там уже заявили соратница Алексея Навального Любовь Соболь и член «Яблока» Сергей Митрохин.

Напомним, в 2019 году на выборах в Мосгордуму, когда территория этого думского округа была поделена между четырьмя городскими округами, во всех победили оппозиционеры – Митрохин, коммунисты Павел Тарасов и Елена Шувалова (позже исключена из КПРФ за нарушение партийной дисциплины), а также кандидат от «Справедливой России» Магомет Яндиев.

Капков занимал пост главы департамента культуры Москвы в 2011-2015 годах. В настоящее время возглавляет Центр исследования экономики культуры и городского развития при экономическом факультете МГУ.

Москва, Александра Быстрицкая

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