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Четверг, 4 февраля 2021, 19:26 мск

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Граждан предложено исключить: штрафовать за неправильное упоминание иноагентов будут только СМИ

В Госдуме предложили штрафовать за упоминание иноагентов без соответствующей маркировки только СМИ, а не обычных граждан. Соответствующие поправки в законопроект об изменениях в КоАП внес думский комитет по государственному строительству под председательством Павла Крашенинникова.

В законопроекте предлагалось наказывать всех, кто распространяет информацию о деятельности иноагентов или публикует их материалы без упоминания об их статусе. Теперь, как пишет РБК, из документа предложено убрать граждан, оставив только СМИ.

В частности, штраф для СМИ за такие нарушения составит от 2 тыс до 2,5 тыс рублей для физических лиц, 4-5 тысяч- для должностных лиц, 40-50 тысяч рублей – для юридических. В поправках говорится также о конфискации предмета, с помощью которого было совершено нарушение.

Если материалы без маркировки направит сам иноагент, то ему грозит штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией. В поправках также говорится, что новый закон вступает в силу с 1 марта этого года.

Ранее в России начал действовать закон, разрешающий признавать иноагентами физлиц, которые получают деньги из-за границы. В прошлом году появилась еще одна норма, обязывающая таких физлиц и организации без образования юрлица подавать в Минюст заявления о включении в реестр иноагентов, а также регулярно сдавать масштабные отчеты о своей работе и о том, куда ушли зарубежные средства.

Москва, Татьяна Дорофеева

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