Выборы в Госдуму-2021 по-московски: СМИ назвали возможных кандидатов в депутаты от партии власти

Стали известны имена возможных кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму от «Единой России» в Москве. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, лидерами партийного списка могут стать главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, действующий депутат и телеведущий Петр Толстой во главе с мэром столицы Сергеем Собяниным. В числе потенциальных одномандатников называют актера Дмитрия Певцова и телеведущего Евгения Попова.

Издание отмечает, что в первые тройки в регионах власти стараются включать людей, способных вызвать безусловно позитивный отклик у избирателей. Например, на выборах-2016 первую тройку московского списка «ЕР» составили мэр Собянин, режиссер Станислав Говорухин и директор частной школы «Наследник» Любовь Духанина, которая одновременно баллотировалась и по одномандатному округу.

Ранее сообщилось, что по Центральному округу Москвы в Госдуму выдвинуть кандидатуру экс-глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

По словам близкого к администрации президента РФ источника «Ъ», мэрия проводит переговоры со многими известными людьми, но многие отказываются, в том числе, из-за того, что в этот раз кандидаты должны выдвигаться преимущественно от «Единой России». Тем не менее, как предположил собеседник «Ъ», в итоге московские и федеральные власти все же могут сделать ряд исключений из этого правила.

Предполагается, что итоговые списки кандидатов в Госдуму от «ЕР» станут известны после весенних праймериз.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.02.21

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