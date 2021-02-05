«Дело Навального»: в ЕС готовятся обсудить новые санкции против России

Страны-участницы Европейского союза намерены на встрече глав МИД государств обсудить новые санкции против России в связи с «делом» оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

«Я передал господину Лаврову глубокую обеспокоенность и вновь призвал к освобождению господина Навального и проведение беспристрастного расследования его отравления. Мы уважаем право России на суверенитет, но, тем не менее, стоит напомнить, что она связана обязательствами следовать принципу верховенства закона и соблюдать права человека», – заявил Боррель, слова которого цитирует РБК.

При этом глава европейской дипломатии отметил, что на сегодняшний день ни одна страна в ЕС не внесла конкретных предложений о новых санкциях против России из-за приговора Навальному. Дальнейшие шаги ЕС, в включая возможность санкций, будут рассматриваться на встрече глав МИД стран ЕС в конце февраля и на обзорной конференции по отношениям с Россией в марте, в которой примут участие лидеры стран Евросоюза.

Со своей стороны, Лавров призвал Германию предоставить результаты экспертизы, подтверждающей отравление Навального. «Многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов (Навального), ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший уже таким ручным и послушным технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нам не дают ответов», – подчеркнул глава МИД России.

В то же время Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером из-за его односторонних санкций и обвинений. «Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе», – сказал он, отвечая на вопрос о вероятности введения Евросоюзом новых санкций в связи с делом Навального.

Напомним, Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, обвинив оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. С учетом времени нахождения под домашним арестом политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

Ранее ЕС ввел персональные санкции против российских граждан, которых считает причастным к отравлению Навального. В список вошел в том числе глава администрации президента России Сергей Кириенко.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.02.21

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