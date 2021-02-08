«Наказание должно быть очень жестким»: спикер Госдумы анонсировал обсуждение поправок в Уголовный кодекс

Сегодня Совет Госдумы обсудит поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание за действия, которые направлены на наложение антироссийских санкций на предприятия и граждан. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Будем обсуждать сегодня на Совете Думы. Инициатива касается ответственности за действия, которые направлены на наложение санкций как на наши предприятия, так и на физических лиц», – цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что в ходе обсуждения принятого в первом чтении в 2018 году законопроекта об ответственности за исполнение санкций в России представители бизнес-сообщества «были единодушны по поводу необходимости наказания за действия, направленные на наложение санкций на предприятия и физических лиц». «Наказание за это должно быть очень жестким», – подчеркнул Володин.

Проект закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ, принятый в первом чтении, был внесен 14 мая 2018 года спикерами обеих палат парламента, а также лидерами всех фракций. Документ дополняет Уголовный кодекс РФ статьей 284.2 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией».

Согласно проекту закона, максимальное наказание за исполнение западных санкций на территории России предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы.

Москва, Светлана Антонова

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