«Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну…» Зюганов прокомментировал задержание коммуниста Бондаренко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в защиту депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, который был оштрафован за участие в несанкционированном митинге в конце января. Как заявил политик, ему пришлось звонить «официальной власти», которая, по его выражению, «видимо, ошалела».

«Власть, видимо, ошалела до такой степени под напором этой грязной навальнятины, что вчера Бондаренко Николая решили привести в очередной околоток – за то, что он снимал и показал один из небольших митингов. Я позвонил официальной власти и сказал: «Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну». Мы не допустим расправы над своим талантливым депутатом. В результате суд 20 тысяч впаял за то, что он стоял не там и не тех снимал», – подчеркнул Зюганов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы, не уточнив при этом, кому именно он звонил.

Парламентарий обратился к партии власти, посоветовав «не только орать, кто атаковывал на митинге 23 января, кто махал дубинками». «Уже на всех каналах разобрали детали. Посмотрите, кто пришел и почему пришли, – отметил он. – Пришли плохо подготовленные «егэшники», а все цветные революции начинаются с перечеркивания истории. Пришли те, кто оглушен «Эхом Москвы» и у кого мозги промыты русофобскими и антисоветскими «дождями». Пришли и те, кто потерял работу и кто не видит выхода, потому что нет элементарных честных выборов. Пришли провокаторы <…>, которые строго по сценарию оранжевых революций провели четыре операции».

В Саратове суд 8 февраля признал Бондаренко виновным в участии в незаконном митинге, и вынес ему наименьшее наказание из возможных по данной статье КоАП: штраф в 20 тысяч рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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