«Деньги уходят в США…» В Госдуме выступили за запрет рекламы в зарубежных соцсетях и отказ от господдержки офшоров

В Госдуме предложили разрешить рекламу в российском сегменте только тех соцсетей, которые зарегистрированы на территории РФ. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, такой порядок уже действует в Италии, в частности, по отношению к Google и Facebook. При этом председатель Госдумы высказался против идеи оказывать господдержку офшорным компаниям.

«Мы сейчас обсуждаем тему, связанную с крупными IT-компаниями, у нас этот вопрос в повестке, – заявил Володин после выступления в Госдуме министра экономического развития Максима Решетникова. – Посмотрите на зарубежные страны, та же Италия по отношению и к Google и другим IT- компаниям – Twitter, Facebook – как подошла? Они решение приняли, что рекламу можно размещать только в компаниях, которые зарегистрированы в стране. И все. И этом случае эта реклама подпадает под налогообложение Италии. Кто нам мешает так сделать?»

Спикер Госдумы заявил, что российские рекламные бюджеты сейчас уходят в США, которые «заманивают своими речами и выступлениями». «А в итоге кто от этого выиграет? Экономика США. А проигрываем мы. Вот ряд европейских стран для себя решение нашли», – подчеркнул он.

В этой связи Володин призвал правительство РФ работать вместе с депутатами и вносить законопроекты, которые позволят отказывать мерах господдержки компаниям, чьи корни уходят в зарубежные офшоры.

Со своей стороны министр Решетников отметил, что запрет на меры господдержки для офшорных компаний касается только крупных юридических лиц. В отношении малого и среднего бизнеса, который такую поддержку получает через банки, «у нас такого запрета на сегодняшний день нет». «Мы исходим из того, что все наши меры поддержки привязаны к сокращению занятости, – пояснил он. – Если собственники зарегистрированы в офшоре, но компания является крупным работодателем, мы сознательно пошли на то, чтобы им помочь, чтобы компания сохраняла рабочие места. Потому что в конечном итоге цель – поддержать занятость и сохранить рабочие места, поэтому здесь мы помогаем не собственникам, а работникам предприятия и поддерживаем их заработные платы».

«Совершенно очевидно, что когда у нас нет системного похода, мы начинаем ссылаться в данном случае на то, что нам надо сохранить рабочие места, – ответил на это Володин. – Но при этом у нас уходят налоги, и это все завязано на офшоры. А, с другой стороны, мы говорим – нет, мы заинтересованы в том, чтобы эти компании вернулись. Надо, чтобы был прозрачный системный подход, и все компании его воспримут, а у нас получается какая-то вкусовщина. Ее итог – отсутствие темпов роста экономики».

Спикер Госдумы также обратил внимание, что в офшоры уходит львиная часть средств, и добавил, что нижняя палата парламента поддерживает инициативу премьер-министра РФ по «введению мер налоговых в отношении офшоров, где раньше были эти льготы».

«Давайте обозначим конкретные предложения по итогам сегодняшнего слушания. Их затем в форме законов реализуем, и ситуация начнет меняться. Не могут у нас крупные компании быть в офшорах, это в том числе вопрос национальной безопасности. Завтра по ним там вдарят, и не будет ни денег, ни рабочих мест», – подытожил Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.02.21

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