«Вы поддержите индексацию пенсий работающим пенсионерам?» В Госдуме главе Минэка РФ задали неприятный вопрос

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента министр экономического развития РФ Максим Решетников не смог прямо ответить на вопрос о возможности индексации пенсий работающим пенсионерам. С соответствующей инициативой вышел депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг.

«Вы сказали, что для роста экономики нужно обеспечить рост доходов граждан», – напомнил парламентарий о заявлении министра в ходе доклада в Госдуме во вторник и задал вопрос: «Вы поддержите наше предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам?»

«Безусловно, я сказал, что у нас основа экономического роста – это рост доходов граждан, – вынужден был признать Решетников. – Поэтому любое увеличение доходов граждан это автоматически плюс в экономический рост».

При этом, как подчеркнул министр, когда принимаются такие решения, это связано с бюджетом, поэтому «надо смотреть возможности бюджетов и как мы будем перераспределять на это ресурсы». Он обратил внимание, что уже сейчас «кратно выросли трансферты из федерального бюджета в бюджеты Пенсионного фонда, и это в том числе следствие предоставленных льгот и не столь высоких темпов роста как ожидалось, вследствие текущей ситуации». «Все эти вопросы надо всегда принимать в балансе», – сказал Решетников.

Москва, Татьяна Дорофеева

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