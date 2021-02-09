«Рукотворный коллапс?» В Госдуме объяснили причины постоянно растущей инфляции

Инфляция в России, скорее всего, носит рукотворный характер, заявил сегодня на заседании Государственной думы депутат от КПРФ Николай Арефьев. По его оценке, постоянный рост цен провоцирует правительство повышением налогов и акцизов, а также игнорированием деятельности перекупщиков. В целом с 2000 года накопленный индекс потребительских цен превысил 550%.

«Инфляция в России, скорее всего, рукотворная, потому что при принятии бюджета мы определяем инфляцию в размере 4% и начинается гонка, кто эти 4% оседлает. Первое, конечно, правительство, которое повышает НДС на 2%. Этот налог прибавляется к цене, и цены начинают расти», – пояснил он. В 2020 году, по данным Росстата, сильнее всего выросли цены на сахар-песок, подсолнечное масло и крупы, и причины этого не только в НДС, но и в посевных площадях, отметил парламентарий.

При этом, как отметил Арефьев, вместо того, чтобы уделять внимание спекулянтам-перекупщикам и торговым сетям, которые устанавливали наценки на хлеб в три раза, правительство взялось регулировать цены за счет ограничения доходности производителей сырья.

Еще один стимул роста цен – это повышение акцизов, которые без сомнения приведут к росту цен, предупредил он. «В первые дни текущего года цены уже выросли на 5-7%, – сообщил депутат. – А есть товары, которое подорожали и на 20%».

Парламентарий также обратил внимание, что ставка топливных акцизов на бензин с 1 января повысилась на 4%, в результате чего автомобильное топливо подрожало от 14 до 60 копеек за литр. «С 2000 года накопленный индекс потребительских цен превысил 550%. Единственная услуга, которая подешевела за это время, – это международные звонки со стационарных телефонов, – отметил Арефьев. – Доходы населения падают седьмой год подряд, сейчас доходы россиян с поправкой на инфляцию находятся на уровне 2010 года».

Кроме того, как пояснил депутат, сейчас 60% промышленности в России принадлежит иностранному капиталу, и 90% торговли относится к зарубежным торговым сетям.

Четкой экономической политики в стране нет – так же, как и понимания, куда дальше должна двигаться экономика, заключил Арефьев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.02.21

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