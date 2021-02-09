Минобороны хочет изменить правила медосмотра призывников

Минобороны РФ намерено изменить порядок медосмотра будущих призывников, запретив проводить врачебную экспертизу в любых клиниках кроме тех, которые определит губернатор региона. Соответствующий законопроект, внесенный правительство РФ в ноябре прошлого года, Госдума сегодня приняла в первом чтении.

Поправки планируется внести в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В частности, согласно документу, призывная комиссия будет сама определять правильность предоставления отсрочек, а если не сумеет это сделать – станет направлять граждан исключительно в государственные медорганизации из перечня, утвержденного главой региона.

Государственно-правовое управление администрации президента законопроект поддержало. Как пояснил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Леонид Красов, суть документа – «совершенствование медицинских мероприятий по отношению к гражданам, направленных на исполнение ими воинской обязанности».

Законопроект в первом чтении не вызвал ни единого вопроса даже у представителей думской оппозиции. Инициатива Минобороны была принята в первом чтении единогласно 399 депутатами.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.02.21

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